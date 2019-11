Dépendance à l’alcool ou aux drogues: Cap sur la Famille

Cap sur la Famille, c’est un programme d’entrainement aux habiletés parentales s’adressant aux familles d’enfants de 6 à 12 ans touchés par la dépendance à l’alcool ou aux drogues d’un des parents. Il est offert pour la première fois au Bas-Saint-Laurent, plus précisément à Rivière-du-Loup, par le Centre de réadaptation en dépendance (CRD) L’Estran du CISSS en collaboration avec la Maison de la Famille du Grand-Portage.

C’est à la suite d’un projet de recherche mené par l’Université de Sherbrooke que ce programme a été élaboré. «La Maison de la Famille, c’est un milieu chaleureux, il peut permettre de créer un encrage et de poursuivre les acquis. Le parent se retrouve avec son enfant dans un cadre positif», a expliqué Marie-Pier Rioux, intervenante au CRD Bas-Saint-Laurent. «Pour les enfants de 6 à 12 ans, lorsqu’il y a une consommation dans la famille, ils se sentent souvent responsables. Cette activité permettra aussi de créer des liens entre eux», a poursuivi Charles Goulet, intervenant à la Maison de la Famille du Grand-Portage.

Le programme comprend sept rencontres hebdomadaires sur les thématiques suivantes: l’accueil, l’équilibre familial, les pratiques éducatives positives, la dépendance et la famille, les habiletés de communication, la résolution de problèmes et la fête. Chaque rencontre dure trois heures incluant le repas gratuit. Environ 45 minutes sont consacrées à des ateliers pour lesquels les parents et les enfants sont séparés. «Avec les enfants, on va faire des jeux», a noté Charles Goulet. Cette première partie est suivie d’un repas familial et d’une autre période de 45 minutes d’activités en famille pour une mise en commun et la pratique des acquis.

Tout est mis en œuvre pour faciliter la participation d’enfants et de parents. «Nous offrons de l’aide pour le déplacement, un service de garderie 0-5 ans à la Maison de la Famille, une gardienne et le repas pour les enfants qui restent à la maison. Nous voulons faciliter au maximum, c’est déjà une bonne démarche de s’inscrire», a souligné Charles Goulet.

Une séance d’information aura lieu le mardi 3 décembre à 19 h à la Maison de la Famille du Grand-Portage, 29 rue de la Cour, Rivière-du-Loup. «Ça n’engage à rien de venir à cette rencontre», a précisé Marie-Pierre Rioux. Quant au programme de 7 rencontres, il débutera le 21 janvier à 16 h, une fois par semaine. Notez qu’une autre cohorte sera formée en septembre 2020. Pour obtenir de plus amples informations sur le programme Cap sur la Famille, vous pouvez communiquez avec Marie-Pier Rioux au 418-868-1010 poste 2355 ou Charles Goulet au 418-860-4818.