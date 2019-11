Un hiver plus froid que la normale au Bas-Saint-Laurent

La région du Bas-Saint-Laurent aura droit à un hiver rigoureux cette année, du 1er décembre au 29 février selon les prédictions de Météomédia et le printemps prendra son temps avant de pointer le bout de son nez.

«Le mois de novembre a été assez froid. C’est une bonne indication qu’on aura un hiver assez rigoureux et légèrement sous les normales saisonnières au Bas-Saint-Laurent», a commenté le météorologue de Météomédia, André Monette. L’est du Québec sera toutefois en partie épargné par les descentes d’air froid provenant du vortex polaire.

Pour les trois mois les plus froids de l’année, le mercure se situe en moyenne à -6 degrés Celsius le jour et à -14 degrés Celsius la nuit. Les températures des prochains mois devraient donc être légèrement inférieures à ces données.

M. Monette ajoute que la région du Bas-Saint-Laurent devrait recevoir un peu plus de précipitations que la normale saisonnière, qui s’établit à 206 centimètres de neige et à 31 mm de pluie. «On s’attend de voir cet hiver un peu moins de grosses dépressions, mais on n’est jamais à l’abri de tels systèmes.» À chaque année des mois de décembre à février, la région reçoit de 6 à 7 tempêtes qui laissent plus de 15 centimètres de neige dans leur sillage.

Le météorologue de Météomédia André Monette prévoit que l’hiver s’étirera un peu, à l’image de l’an dernier. On pourrait avoir des températures froides accompagnées de neige jusqu’à la fin du mois de mars ou au début du mois d’avril. Il faudra donc s’armer de patience avant de voir les premiers signes annonciateurs du printemps.