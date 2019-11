Dévoilement du concept gagnant pour le projet d’agrandissement de la bibliothèque

La Ville de Rivière-du-Loup convie les citoyens au dévoilement attendu des esquisses gagnantes du concours d’architecture pluridisciplinaire, pour le projet d’agrandissement et de réaménagement de la bibliothèque municipale Françoise-Bédard. Un concept lumineux, dont les détails seront dévoilés ce mardi 26 novembre à compter de 18 h 30, à la Maison de la culture.

La rencontre aura lieu en deux temps. Dès 18 h 30, les familles et les citoyens pourront découvrir en primeur les croquis et projections dans la bibliothèque. Café et viennoiseries seront offerts et il sera possible de discuter du projet avec les élus et les professionnels. Vers 19 h, tous seront invités à se diriger vers la salle Bon-Pasteur, où l’architecte récipiendaire viendra faire la présentation plus formelle de ses esquisses et son concept, ainsi que ses principaux atouts.

L’invitation est donc lancée aux familles et citoyens usagers de la bibliothèque, mais également à l’ensemble des Louperivois, qui pourront apprécier le travail effectué par la firme lauréate. Avis aux parents, un coin lecture animé sera en place dans la bibliothèque de 18 h 30 à 20 h, question de pouvoir assister au dévoilement des esquisses en toute quiétude.

Des statistiques impressionnantes

Faisant mentir – et de loin! - la croyance populaire voulant que l’arrivée des liseuses et tablettes sonnerait le glas d’un lieu physique pour les bibliothèques, on note plutôt une constante évolution des statistiques de fréquentation et d’emprunts. En 2018, pas moins de 71 864 entrées ont ainsi été comptabilisées et 136 108 documents empruntés. Les nombreuses activités offertes ont pour leur part ensemble attiré près de 6 150 participants de tout âge. Pas moins de 1902 élèves de 96 classes du primaire sont venus à la bibliothèque avec leurs camarades, certains familiers avec les lieux, d’autres y mettant avec enthousiasme les pieds pour la première fois.

Toutefois, bien que la demande générale soit à la hausse, l’espace actuel est insuffisant et de moins en moins adapté pour répondre aux besoins des usagers. Rappelons que la bibliothèque a été construite alors que la population de Rivière-du-Loup était de 14 000 personnes, elle qui oscille maintenant autour de 20 000 citoyens.

L’agrandissement permettrait donc de poursuivre l’évolution de la mission éducative et répondre adéquatement aux diverses initiatives et demandes de citoyens, écoles, garderies et organismes communautaires, notamment. Les travaux comprennent également la climatisation de la bibliothèque et de la salle Bon-Pasteur, fort attendue des clientèles respectives.

Afin de respecter les règles relatives au concours d’architecture, soulignons en terminant qu’aucun détail ne pourra être révélé sur le récipiendaire avant l’adoption officielle par les élus des résultats, le 25 novembre prochain.