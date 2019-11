Les automobilistes devront lever le pied à Rivière-du-Loup

C'est dans le cadre d'une rencontre d’information que la Ville de Rivière-du-Loup a présenté son projet d’uniformisation des limites de vitesse sur l’ensemble de son territoire. D'ici l'automne prochain, la majorité des artères louperivoises afficheront une vitesse maximale de 40 km/h.

La nouvelle classification fait en sorte que les artères principales et les rues collectrices comme le boulevard de l'Hôtel-de-Ville, le boulevard Thériault, le boulevard Cartier, et les rues Fraser, Beaubien, des Cerisiers, des Marguerites, St-Pierre, Desjardins et la rue Témiscouata conserveront une limite de 50 km/h.

Les zones scolaires et les rues situées à proximité d'un parc afficheront une limite de 30km/h. Les rues dites locales et résidentielles verront donc leurs limites fixées à 40 km/h. Il y aura quelques rares exceptions comme la rue MacKay qui demeurera à 30 km/h, notamment en raison de son étroitesse.

Les artères et les collectrices doivent être interreliées, souligne la Ville. On souhaite ainsi ne pas créer un temps de parcours inutilement long avec une vitesse de 30 ou 40 km/h pour accéder à une propriété. «On doit tenir compte du milieu et du comportement des automobilistes. La signalisation doit être adaptée à la réalité pour rallier l'adhésion de la majorité des conducteurs», a souligné Karine Plourde, conseillère au Service des communications de la Ville.

ÉTUDES DE CIRCULATION

La Ville cite aussi une statistique qu'elle considère éloquente. Depuis le réaménagement de la rue Plourde dans le parc Cartier, la vitesse pratiquée est maintenant de 45 km/h, soit une diminution de 22 km/h sur la moyenne de vitesse enregistrée avant les travaux.

Cette moyenne de 67 km/h est comparable à celle que l'on retrouve sur la rue des Plateaux, avec 68 km/h, où l'on répertorie le passage moyen de 903 véhicules par jour. Pas moins de 72% de ces véhicules affichent une vitesse supérieure à la limite de 50 km/h.

L'importance de la vitesse affichée a donc un impact direct sur la vitesse mesurée. La Ville considère donc qu'en augmentant la cohérence, elle augmente le respect de la signalisation et des limites et par le fait même, de la sécurité routière.

RÉACTIONS

Malgré qu'ils étaient peu nombreux à s'être déplacés le mardi 19 novembre, la Ville considère qu'il y a eu consensus parmi les citoyens présents et qu'ils ont fait preuve de compréhension face à ces nouvelles mesures.