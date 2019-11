Jérémie Pouliot nommé au poste de directeur des études

À la suite de sa réunion ordinaire du 18 novembre 2019, le Conseil d’administration du Cégep de Rivière-du-Loup a procédé à la nomination de Jérémie Pouliot au poste de directeur des études. Monsieur Pouliot assumait depuis huit mois l’intérim de la Direction des études.



Diplômé du Cégep de Rivière-du-Loup en Sciences de la nature, Jérémie Pouliot est titulaire d’un baccalauréat en microbiologie, d’une maitrise en biologie et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement collégial de l’Université Laval. Fort d’une expérience de près de 12 ans dans le milieu collégial, il agit, depuis 2016, comme gestionnaire au Cégep de Rivière-du-Loup. Il a également été coordonnateur et enseignant au Département des sciences de 2009 à 2015. Monsieur Pouliot a aussi participé aux travaux du groupe ministériel chargé de la révision nationale du programme de Sciences de la nature et représenté le Cégep de Rivière-du-Loup lors de différentes commissions de la Fédération des cégeps.



«À titre de directeur des études, je compte poursuivre le travail réalisé en matière de qualité d’offre de programmes au Cégep de Rivière-du-Loup. Depuis mon entrée comme gestionnaire, j’ai à cœur la mission du Cégep et les mesures permettant d’améliorer la réussite et la diplomation de nos étudiants. Je désire soutenir les enseignants dans leur volonté d’assurer la qualité de l’enseignement supérieur offert chez nous. Il est primordial que le développement de nos programmes d’études réponde aux enjeux actuels. L’encadrement et le soutien des projets de recherche dans le milieu collégial font également partie de mes priorités», précise Jérémie Pouliot au sujet de sa nomination.



«Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer cette nomination aujourd’hui. Bien au fait des enjeux et de l’importance de notre organisation dans la région, Jérémie Pouliot saura certainement assurer le développement de notre établissement et relever les défis du milieu collégial avec brio», mentionne René Gingras, directeur général du Cégep de Rivière-du-Loup.



Le nouveau directeur des études entre officiellement en fonction aujourd’hui, le 19 novembre, pour un mandat d’une durée de cinq ans.