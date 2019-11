Premier salon de la machinerie agricole et de l’agroalimentaire au Kamouraska

C’est lors d’une conférence de presse en présence de dignitaires et de partenaires que Jean D’Amour et Véronique Michaud, associés et propriétaires de la firme Leva Stratégie, ont dévoilé la tenue de la toute première édition du salon de la machinerie agricole et de l’agroalimentaire en sol kamouraskois.

L’évènement, qui se veut annuel, aura lieu au Centre Bombardier de La Pocatière, les 28, 29 février et 1er mars 2020. Rassemblant à la fois sur la glace et sur la mezzanine les principaux équipementiers agricoles de l’industrie de même que les producteurs agroalimentaires de la région, le Salon a été créé dans le but premier d’en faire un rendez-vous socioéconomique et familial.

«Lorsque nous avons imaginé le Salon, nous souhaitions avant tout que des affaires se concluent sur place», a mentionné Jean D’Amour, promoteur. «Il allait de soi qu’un tel évènement se tienne ici, au Kamouraska, là où l’agriculture est plus qu’un mode de vie. Nos productrices et producteurs ont à cœur de produire des aliments de qualité; ils et elles contribuent pleinement à la vitalité économique et sociale de notre coin de pays.»

Les promoteurs ont également profité de l’occasion pour dévoiler officiellement le logo ainsi que le nom de leur partenaire majeur, soit le Salon agro-machinerie Financement agricole Canada.

«C’est avec grand plaisir que notre organisation s’associe à l’équipe du Salon pour un partenariat de deux ans», a affirmé Denis Williams, directeur régional Est-du-Québec à Financement agricole Canada. «La mission du Salon agro-machinerie rejoint en tous points la nôtre, soit de promouvoir et d’encourager le savoir-faire et l’expertise de nos entrepreneurs agricoles. Ces derniers rivalisent d’ingéniosité afin de créer des produits distinctifs représentant leur région, nous ne pouvions pas passer à côté d’une telle occasion.»

À noter que la liste des exposants et l’horaire officiel seront disponibles sur la page Facebook du Salon au @salonagromachinerie.