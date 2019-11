Nouvelle configuration sur la route 185 à Saint-Antonin

Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu’un chemin de déviation ainsi que deux nouvelles intersections ont été mis en service le 18 novembre dans le secteur de la route de la Station à Saint-Antonin. Cette nouvelle configuration sera en place jusqu’en juin 2021. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du projet de réaménagement de la route 185 en autoroute.

Plus particulièrement, la nouvelle configuration comprend un chemin de déviation de la route 185 sur 1,5 km nécessitant : deux prolongements de la route de la Station jusqu’au chemin de déviation et du chemin de Rivière-Verte, à partir de la route de la Station; deux nouvelles intersections au chemin de Rivière-Verte / route de la Station, avec un arrêt à chacune des approches et au chemin de déviation / route de la Station, avec un arrêt seulement sur la route de la Station.

La limite de vitesse sera de 70 km/h sur le chemin de déviation et de 50 km/h sur le prolongement de la route de la Station.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration durant ces travaux. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.