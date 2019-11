Lancement du Fonds évènementiel 2020 de la Ville de Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles a lancé le 1er appel de projets du Fonds évènementiel 2020, visant à appuyer les promoteurs souhaitant bonifier l’achalandage touristique dans le milieu. Ainsi, l’appel de projets se déroulant du 18 novembre 2019 au 4 décembre 2019 vise les évènements, tous secteurs confondus (sportif, culturel, associatif, éducatif, etc.), se déroulant sur le territoire de la ville de Trois-Pistoles, entre le 1er février et le 30 juin 2020.

Ouvert aux entreprises à but lucratif et aux organismes à but non-lucratif, l’aide financière pouvant être consentie peut atteindre jusqu’à 75 % des couts admissibles. Il s’agit du premier appel de projet pour le Fonds évènementiel 2020, un second appel de projet devant avoir lieu du 9 mars 2020 au 3 avril 2020 pour les évènements se réalisant entre juillet et décembre 2020.

Pour connaitre l’ensemble des détails et critères d’évaluation, veuillez vous référer au document de présentation du Fonds évènementiel 2020 se trouvant sur le site Internet de la Ville au www.ville-trois-pistoles.ca, dans la section Quoi de neuf. Vous y trouverez également le formulaire à remplir dans lequel on énumère les documents à joindre à votre demande.

Pour plus d’informations, contactez Sara Amélie Bellavance, directrice du Service de la culture et des communications, au 418 851-1995 poste 4230 ou au [email protected]