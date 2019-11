Une plongée au cœur de la vie des insulaires du Saint-Laurent

La Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup recevra, le jeudi 28 novembre à 19 h 30 à la Maison de la culture, à titre de conférencier, René Daniel Fraser qui a vécu sur l’île Rouge pendant son enfance.

Il est le fils de Théobald Fraser qui y fut gardien du phare. Il entretiendra l’auditoire de la vie au quotidien à l’aide de ses souvenirs, car il y a séjourné pendant plusieurs années, et des volets plus techniques comme la géologie et les communications en regard de la navigation.

Différents volets seront évoqués : les constructions de l’époque, les moyens de déplacement, les saisons de mise en service, l’approvisionnement, les distractions et le voisinage. Cette plongée au cœur de la vie des insulaires du Saint-Laurent, à proximité de Rivière-du-Loup, nous fera revivre des moments qui n’ont plus cours…

Comme l’actualité nous l’a appris dernièrement, les bâtiments du secteur du phare de l’île Rouge, établi en 1848, seront bientôt des éléments du passé. Ainsi, la résidence pour le gardien et celle de l’assistant, l’abri pour le criard de brume et d’autres constructions au cours du XXe siècle, dont certaines pour remplacer de plus anciennes, disparaîtront. Seul le phare, toujours actif, automatisé et fonctionnant à l’énergie solaire, sera préservé.