Les Caisses Desjardins amassent 5 545 $ pour Centraide

Le 4 octobre dernier, les Caisses Desjardins de Rivière-du-Loup et des Basques ont organisé un 5 à 7 festif au profit de l’évènement 100 km de Centraide qui se déroulait le 5 octobre.

Grâce à la précieuse collaboration de l’Auberge de la Pointe et le dynamisme des cinq «waiters d’un soir», la soirée a réuni plus de 150 personnes. La générosité des participants a permis d’amasser 5 545 $ pour la cause.

Desjardins est fière d’avoir contribué à supporter l’organisme Centraide qui saura apporter un réel impact dans notre milieu!

Nous reconnaissons sur la photo, de gauche à droite: Alexandre Ouellet de Les Immeubles GLMC, Serge Ferrand de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup, Mario Landry du Cégep de Rivière-du-Loup et parrain de l’évènement, Richard Harrisson de Premier Tech et Roberto Dionne de la Caisse Desjardins des Basques.