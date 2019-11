12e Gala reconnaissance « Coup de cœur » des Agricultrices du Bas-Saint-Laurent

Le samedi 9 novembre, plus de 180 personnes se sont réunies au Club de golf Les Saules de Rimouski afin de reconnaitre le travail et la passion d’hommes et de femmes pour l’agriculture. Le titre d’Agricultrice de l’année 2019 du Bas-Saint-Laurent a été décerné à Nathalie Lemieux de Saint-André-de-Kamouraska et membre du Syndicat de l’UPA de Kamouraska. Mme Lemieux est bien impliquée dans son milieu et démontre par sa détermination que les femmes ont leur place dans le monde agricole.

La nouvelle présidente des Agricultrices du Bas-Saint-Laurent, Jessie Rioux, a procédé à l’ouverture de la soirée-banquet en rappelant les objectifs de ce gala reconnaissance qui cette année était sous la présidence d’Annick Marquis. Femme engagée dans sa communauté et alliée pour nos productrices et producteurs, elle a livré un vibrant message sur l’importance de l’agriculture et de la vitalité de notre belle région.

Outre le titre d’Agricultrice de l’année 2019, les autres récipiendaires des hommages rendus, dans les diverses catégories, sont : Partenaire ressource – Rachel Proulx du MAPAQ – Syndicat de l’UPA de Témiscouata; Relève agricole de l’année – Valérie Michaud du Syndicat de l’UPA de la Mitis; Agricultrice accomplie - Marie-Claire Dionne de Saint-Simon et membre du Syndicat de l’UPA des Basques; Implication sociale – Yohann Gagnon du Syndicat de l’UPA de La Matanie; Transfert non-apparenté – Maude Tremblay du Syndicat de l’UPA de la Matapédia; Démarrage d’entreprise - Jonathan Roy et Hélène Dumont de la Distillerie Fils du Roy de Saint-Arsène et membre du Syndicat de l’UPA de la MRC de Rivière-du-Loup; Famille agricole - Famille Guimond du Syndicat de l’UPA de Rimouski-Neigette.

Par ailleurs, une mention spécifique a été présentée à Carmen Lemay qui a reçu, au Gala Saturne 2019 de la Fédération des agricultrices du Québec, le prix Jeune Agricultrice. Rappelons que Mme Lemay représentait notre région par sa nomination, au titre d’Agricultrice de l’année 2018.

Rappelons que le Gala reconnaissance « Coup de cœur » Bas-Saint-Laurent est réalisé par les Agricultrices du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec ses principaux partenaires, dont la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent et Sollio Agriculture. L’agriculture au Bas-Saint-Laurent, c’est près de 2 000 entreprises et un secteur d’activité qui représente plus de 9 % du PIB régional.