Le cout de la vie sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup se démarque favorablement

De façon à améliorer le contenu de l’offre lors d’activités d’attractivité présentées particulièrement à Montréal, le CLD a fait réaliser une étude comparant le cout de la vie de la MRC de Rivière-du-Loup relativement aux autres régions du Québec, et en particulier par rapport aux deux grandes régions métropolitaines que sont Montréal et Québec.

Frédéric Laurin, Ph.D. en économie, professeur en économie à l’École de gestion et chercheur à l’Institut de recherche sur les PME de l’UQTR, a effectué l’analyse et établi un constat. L’étude démontre que le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup se démarque favorablement par rapport aux autres régions du Québec, surtout les régions métropolitaines.

L’étude s’est concentrée sur des types de dépenses pour lesquelles des données sont disponibles, variant d’une région à l’autre et qui constituent les postes budgétaires les plus importants dans le budget annuel moyen des ménages comme le loyer, la charge fiscale municipale, le prix de l’immobilier résidentiel, le prix de l’essence, les assurances et immatriculation, l’utilisation de véhicules, le stationnement pour le travail et l’alimentation.

Selon les calculs, sur la base des types de dépenses énumérées ci-dessus, la différence de cout de la vie entre la MRC de Rivière-du-Loup et les villes de Québec et Montréal peut varier de 2 671 $ à 28 641 $ par année selon que l’on soit locataire ou propriétaire. Un atout de plus pour tout résidant potentiel intéressé à venir travailler et vivre dans la MRC de Rivière-du-Loup.