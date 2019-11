L’Ensemble vocal A Tempo présente son concert à l’approche de Noël «Quand décembre revient» le dimanche 15 décembre, à 14 h, à l’église St-Patrice de Rivière-du-Loup.

C’est une invitation à venir entendre de magnifiques chants du temps des Fêtes et d’hiver. Les choristes et leur cheffe, Maryse Simard donnent rendez-vous à la population pour cet évènement spécial. Les billets sont disponibles auprès des choristes et à la porte, le jour du spectacle.