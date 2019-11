Renouvèlement de la convention collective pour les enseignants du Grand-Portage

Le 18 octobre dernier, la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) a fait connaitre ses demandes dans le cadre de la négociation nationale qui débute pour le renouvèlement de la convention collective des enseignantes et enseignants. Ces demandes touchent directement l’ensemble des profs de la région du Grand-Portage, qui sont tous représentés par le Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (CSQ), affilié à la FSE-CSQ.

Elles sont le résultat d’un processus de consultation mené au cours des derniers mois, auquel ont participé des milliers d’enseignantes et enseignants du Québec, notamment ceux représentés par le Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (CSQ).

Les profs demandent notamment une reconnaissance de leur profession à sa juste et pleine valeur, particulièrement quant à la rémunération, une composition de la classe offrant des conditions propices à un enseignement et à des apprentissages de qualité, des services aux élèves correspondant à leurs besoins, une tâche humainement supportable et une réduction du niveau de précarité et de meilleures conditions d’insertion professionnelle afin que la relève ne quitte pas massivement la profession et que les plus expérimentés y restent. Le Syndicat de l’Enseignement du Grand-Portage (CSQ) et la FSE-CSQ défendent énergiquement les revendications de tous les profs de la région.