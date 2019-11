Des cours en après-midi pour le secteur de Rivière-du-Loup

La Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup a pris la décision de garder ouverts les établissements scolaires primaires et secondaires du secteur de Rivière-du-Loup vers 10h le 12 novembre. Les cours s'y dérouleront donc comme à l'habitude.

À noter qu'en raison des mauvaises conditions climatiques, les écoles des secteurs de Saint-Pascal et de La Pocatière sont quant à elles fermées pour la journée. La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs a aussi annoncé ce matin que les cours étaient suspendus pour la journée dans tous les établissements scolaires, sans exception.

» Pour plus d'informations, consultez notre section Info-Tempête.

Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour le KRTB. Entre 20 et 40 centimètres de neige sont attendus sur la région. Ces chutes de neige sont accompagnées de vents forts qui créeront de la poudrerie réduisant considérablement la visibilité. L'accumulation rapide de neige au sol pourrait rendre les déplacement difficiles à certains endroits. Il est donc recommandé d'adapter sa conduite aux conditions routières changeantes, ou de reporter tout déplacement non essentiel à plus tard.