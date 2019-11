Avertissement de tempête hivernale pour le KRTB

Les régions de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et des Basques pourraient bien vivre leur première tempête de neige de la saison puisqu'elles sont visées par un avertissement démis par Environnement Canada cet avant-midi. On attend une accumulation pouvant varier entre 20 et 40 centimètres de neige, selon les secteurs.

Les précipitations de neige devraient débuter ce soir au Bas-Saint-Laurent. Ces chutes de neige seront accompagnées de vents forts qui réduiront considérablement la visibilité, créant de la poudrerie. L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte.

Les températures plus froides attendues au cours des prochaines heures favoriseront l'accumulation de la neige au sol. Alors que certains automobilistes n'ont pas encore procédé à leur changement de pneus d'hiver, les conditions routières risquent d'être plus difficiles au cours des prochains jours. La prudence sera de mise sur le réseau routier, les automobilistes sont invités à adapter leur conduite aux conditions climatiques.

Dès le début des précipitations, le ministère des Transports effectuera les opérations requises afin de permettre des déplacements sécuritaires sur les routes sous sa responsabilité. Lorsque les conditions météorologiques et routières sont très défavorables, il est approprié de reporter à plus tard tout déplacement non essentiel.

Avant de prendre la route, les usagers doivent :

se renseigner sur les conditions de la chaussée et les conditions de visibilité par l’entremise de Québec 511;

s’assurer que leur véhicule est bien préparé pour affronter les rigueurs de la froide saison et est équipé de pneus d’hiver ainsi que d’une pelle, d’un balai à neige, d’un lave-glace d’hiver, etc.;

déneiger complètement leur véhicule en faisant un tour exhaustif des vitres, des rétroviseurs, du toit, du capot, des phares et de la plaque d’immatriculation.

Pendant leurs déplacements, les conducteurs doivent :

adapter leur vitesse en fonction des conditions météorologiques et routières en vigueur;

maintenir une distance sécuritaire entre les véhicules ou augmenter cette distance;

rester attentifs et alertes;

éviter les distractions au volant;

faire preuve de patience en présence des véhicules d’entretien hivernal : ces mastodontes comportent des angles morts dont on doit se méfier!

s’assurer d’être visibles par les conducteurs de machinerie et les autres véhicules en utilisant correctement le système d’éclairage du véhicule (feux de route, feux antibrouillard et feux de position), spécialement lors des conditions de mauvaise visibilité et de poudrerie.

Au Québec, la loi a changé en 2019 et exige que tous les véhicules automobiles soient chaussés de pneus d'hiver obligatoires, au plus tard le 1er décembre. Jusqu'au 15 mars, seuls les pneus d'hiver affichant un pictogramme de montagne surmontée d'un flocon de neige sont permis sur les routes du Québec.