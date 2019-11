Mission accomplie pour le 16e anniversaire de Noël Chez nous

L’organisation de Noël Chez nous estime que plus de 40 000 personnes occupaient les rues du centre-ville de Rivière-du-Loup, tout le long du parcours du défilé de Noël, et que plus de 9 000 visiteurs en trois jours sont passés encourager les exposants du Marché de Noël, situé dans le stationnement du Centre commercial Rivière-du-Loup.

Pour plusieurs participants, il s'agissait même de leur toute première expérience à Rivière-du-Loup pour Noël Chez nous. Malgré les difficultés financières rencontrées par l'organisation au cours des derniers mois, l'évènement a certainement réussi à illuminer le regard des petits et des grands. Sans l'implication des bénévoles, cette grande fête n'aurait pas pu avoir lieu comme à chaque année depuis maintenant 16 ans.

Des jeunes familles de l'Ontario, de Montréal, Charlevoix et du Nouveau-Brunswick se sont déplacées pour vivre la magie de Noël au centre-ville de Rivière-du-Loup. Il s’agit d’un franc succès pour le 16e anniversaire de l’événement, qui se déroulait cette année du 7 au 10 novembre.