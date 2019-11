Place au 16e défilé de Noël Chez nous

Le tant attendu défilé de Noël Chez nous à Rivière-du-Loup débutera dès 18h30 ce soir pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Cette activité phare tenue en plein centre-ville attire chaque année son lot de visiteurs. Ces derniers pourront d'ailleurs voir le Père Noël, en toute fin de marche.

Une grande équipe de bénévoles et de partenaires s'affaire déjà à mettre en place les chars allégoriques afin de prendre le départ à l'heure prévue. Le cortège festif empruntera en ordre les rues Delage, Saint-Elzéar, Lafontaine, le boulevard de l'Hôtel-de-ville, la rue Joly et la rue Desjardins et il s'arrêtera sur la rue St-Pierre. De nombreux accès routiers seront d'ailleurs fermés dès 17h pour permettre le bon déroulement de cet évènement.