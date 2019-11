La troupe de théâtre du CND présente «Mourir de rire! Le meilleur des remèdes!»

Les élèves du programme de théâtre du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup présentent leur spectacle d’humour, intitulé « Mourir de rire! Le meilleur des remèdes! », les 15 et 16 novembre à 19 h 30 à la salle Reine-Antier du Collège.

Dans une mise en scène de Ghislaine Hamel des Productions Baluchon, coordonnatrice de l’option Théâtre-études, près de 40 jeunes comédiens de tous âges monteront sur la scène. Ils proposeront des saynètes modernes et colorées, inspirées d’humoristes comme Jean-Thomas Jobin, François Pérusse et les Frères Taloche, entre autres. Ils promettent aussi aux spectateurs un retour en enfance, en revisitant des thèmes de l’émission québécoise la plus populaire des années 1970.

Les billets de ce septième spectacle annuel sont en vente à la réception du Collège Notre-Dame et auprès des élèves des différents volets du programme de théâtre. Ils seront aussi disponibles à l’entrée de la salle chaque soir de représentation. Il est possible de réserver des billets ou d’obtenir de l’information supplémentaire en appelant au Collège au 418-862-8257.