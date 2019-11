«Je suis très heureux d’avoir le tourisme et le maritime» - Maxime Blanchette-Joncas

Le député Maxime Blanchette-Joncas connaît maintenant les dossiers sous sa responsabilité. Il sera porte-parole en matière de tourisme, de comptes publics et pour tout ce qui a trait à la voie maritime du Saint-Laurent.

«Je suis très heureux d’avoir le tourisme et le maritime, des secteurs d’importance pour l’économie de la région, mais également pour l’ensemble du Québec. En ajoutant la responsabilité des comptes publics, je débuterai mon mandat avec des dossiers concrets et variés. Je remercie Yves-François Blanchet pour sa confiance», a-t-il partagé.

Maxime Blanchette-Joncas n’a pas tardé à se mettre au travail après son élection du 21 octobre. Au cours des derniers jours, il a notamment pris part au premier caucus des députés du Bloc Québécois dans la Capitale-Nationale, en plus de se rendre à Ottawa afin de mieux connaître les rouages de la vie parlementaire.

Comme tous les nouveaux élus de la colline, Maxime Blanchette-Joncas s’est rendu quelques jours à Ottawa pour suivre différentes formations sur le rôle de député.

«J’étais fébrile à l’idée de mettre les pieds au Parlement à titre de député élu. Je reviens en circonscription avec tous les outils nécessaires pour entamer mon mandat.»

Maxime Blanchette-Joncas travaille également à mettre sur pieds ses bureaux de circonscription et à former son équipe qui l’appuiera au cours des prochaines années. Il veut le plus rapidement possible être opérationnel afin de bien servir les citoyens.

Une rencontre est prévue cette semaine entre le nouvel élu et le député sortant Guy Caron afin de procéder à la transition des dossiers.