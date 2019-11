Bloc Québécois : Maxime Blanchette-Joncas connaît ses responsabilités

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, a dévoilé son cabinet fantôme et la liste des responsabilités parlementaires qu’il confie aux députées et députés du parti, ce mercredi 6 novembre.

Maxime Blanchette-Joncas, nouvellement élu dans la circonscription Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, sera ainsi le porte-parole du parti dans les dossiers reliés aux comptes publics, à la voie maritime du Saint-Laurent et au tourisme.

«Notre équipe comptera sur un heureux mélange d’élus aguerris et de recrues qui vont surprendre à la Chambre des communes. Je leur confie la responsabilité de continuer à faire de la politique digne et propre tout en travaillant d’arrache-pied pour faire des gains pour le Québec. Notre grille d’analyse demeure la même : si c’est bon pour le Québec, nous agirons pour ; si c’est néfaste, nous ferons obstacle. Je leur demande d’être «parlables» et de respecter la volonté des Québécoises et des Québécois d’avoir élu un gouvernement minoritaire, dans la mesure où celui-ci respecte le Québec», a déclaré M. Blanchet.