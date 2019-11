L’église Saint-Patrice fermée en novembre

Des travaux temporaires ont été entrepris afin de sécuriser le clocher de l’église St-Patrice, endommagé à la suite des forts vents du 1er novembre, mercredi matin. Des spécialistes sont sur place avec une grue.

L’objectif de l’intervention, à près de 200 pieds de hauteur, est de remettre le clocher en place et de procéder à sa stabilisation à l’aide de pièces de métal conçues à cet effet. Il faut mentionner que les travaux de plus grande envergure devront être effectués plus tard au printemps prochain.

Afin d’assurer la sécurité des citoyens, l’église Saint-Patrice restera fermée jusqu’au début décembre. La situation sera alors réévaluée. Toutes les activités, y compris évidemment les cérémonies, seront donc déplacées à l’église Saint-François-Xavier. Par exemple, la messe du dimanche y aura lieu dès 10 h 30.