Une Semaine de l’entrepreneuriat au Témiscouata teintée bioalimentaire

Onze organismes socioéconomiques du Témiscouata se sont associés à la SADC de Témiscouata pour élaborer le programme de la cinquième édition de la Semaine de l’entrepreneuriat au Témiscouata qui se tiendra du 11 au 16 novembre prochain sous le thème «Agro on entreprend».

La journée du mardi 12 novembre, qui se tiendra au Centre de formation professionnelle en acériculture de Pohénégamook, s’adresse plus particulièrement aux producteurs bioalimentaires. Cette journée débutera à 10 h, avec une présentation du MAPAQ portant sur l’agrotourisme. Par la suite, les producteurs seront informés sur les mesures susceptibles d’appuyer le développement et la commercialisation de leur production. S’en suivra une visite des installations du nouvel Atelier de transformation des aliments du Témiscouata. L’après-midi s’amorcera avec la mise en valeur d’initiatives bioalimentaires inspirantes réalisées par différents groupes d’élèves de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Pour finalement laisser place à une séance d’information qui démystifiera les permis nécessaires en transformation bioalimentaire ainsi que les règles d’hygiène et de salubrité à respecter.

Le mercredi 13 novembre au BeauLieu Culturel du Témiscouata, un diner arrimant réseautage et conférence sera proposé. Dans un premier temps, il y aura dévoilement des actions inscrites au Plan de développement de la zone agricole (PDZA) du Témiscouata, suivra des présentations portant sur les cultures innovantes et sur les projets en développement dans le domaine de l’agriculture et du bioalimentaire dans la MRC.

Finalement, le samedi 16 novembre prochain, dans le cadre de l’évènement Relation Elle et Lui, aura lieu le dévoilement des gagnants du Concours femmes de talents & hommes d’exception, une initiative de la Chambre de Commerce du Témiscouata.

Les partenaires de la Semaine de l’entrepreneuriat invitent les producteurs et futurs producteurs bioalimentaires ainsi que les entrepreneurs et les élus du Témiscouata à participer à ces activités. Pour plus d’information sur la programmation ou pour inscription aux activités, veuillez appeler à la SADC de Témiscouata au 418 899-0808.