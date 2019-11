Des activités et une campagne pour reconnaitre les proches aidants

Pour une deuxième année consécutive, c’est sous le thème «Parce que nous serons tous proches aidants» que le réseau des Appuis soulignera la Semaine nationale des proches aidants (SNPA), se déroulant du 3 au 9 novembre.

Fort du succès et de l’engouement suscité par ce message l’an dernier, la campagne se positionne comme un évènement important pour la reconnaissance des proches aidants, de leur rôle et de leur contribution à la société. Diverses activités sont prévues au Bas-Saint-Laurent.

Selon l’Institut de la statistique du Québec, le Bas-Saint-Laurent est une région où les effets du vieillissement seront les plus marqués d’ici 2035 avec, à terme, 36 % de la population qui sera âgée de 65 ans et plus. Déjà en 2018, 24 % de la population avait plus de 65 ans contre 19 % pour le même groupe d’âge dans l’ensemble du Québec. Avec cette croissance démographique, le nombre de proches aidants nécessaire en soutien représente assurément un enjeu.

Peu importe votre âge, votre occupation, votre état civil, vous pouvez, à un moment ou l’autre de votre vie, être interpelé à devenir proche aidant pour une ou plusieurs personnes de votre entourage. Vous connaissez une personne proche aidante autour de vous? Prenez le temps de la remercier pour ce qu’elle fait pour votre grand-mère, votre grand-père, votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, votre tante, votre oncle, etc.

Les organismes communautaires soutenus financièrement par l’Appui Bas-Saint-Laurent offrent de nombreuses activités. Conférences diverses, séances d’informations pertinentes, groupes de soutien pour les proches aidants, cafés-rencontres, rien n’est laissé au hasard pour permettre à la population et aux personnes proches aidantes d’être sensibilisées, informées, soutenues. Et souhaitons pour les proches aidants qu’ils soient de plus en plus visibles et reconnus.

Depuis mars 2011, l’Appui Bas-Saint-Laurent a financé 79 projets dans 20 organismes, à la hauteur de 3 598 475 $. Un 14e appel de projets est en cours pour poursuivre l’offre des services de proximité au Bas-Saint-Laurent pour la période 2020-2021. Grâce à la collaboration des organismes communautaires, plus d’un millier de personnes proches aidantes reçoivent annuellement des services de soutien divers et plusieurs milliers de personnes sont sensibilisés à la cause.