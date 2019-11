Martin Couturier-Gagné se procure son véhicule adapté

En campagne de financement depuis maintenant deux ans pour faire l’acquisition d’une mini-fourgonnette adaptée, Martin Couturier-Gagné a fait l’acquisition le 25 octobre d’un véhicule Dodge Caravan qu’il pourra adapter selon ses besoins.

Paralysé des membres inférieurs depuis sa naissance en raison d’un spina bifida, une malformation de la colonne vertébrale, le jeune homme estime qu’il a franchi une grosse étape de son projet. Quelques semaines seront encore nécessaires afin d’apporter les modifications au véhicule.

Sa campagne de sociofinancement Go Fund Me lui a permis d’amasser un montant de 3 000$. C’est surtout la communauté des jeux vidéo en ligne qui lui a donné un énorme coup de main afin de financer l’achat de son véhicule adapté. «Environ 90 % du montant que j’ai amassé provient de la communauté en ligne. Ça a commencé avec La Petite Équipe à Rivière-du-Loup, puis ça s’est rendu jusqu’à Montréal. J’ai eu le soutien d’une cinquantaine de diffuseurs sur Twitch.tv. C’est un grand mouvement de solidarité qui s’est créé», raconte Martin Couturier-Gagné. Des soirées de jeux vidéo organisées à Rivière-du-Loup ont aussi contribué à amasser le montant nécessaire.

Ce dernier s’est installé à Rimouski et étudie présentement en psycho-sociologie des relations humaines e à l’Université du Québec à Rimouski. Son véhicule adapté lui permettra d’acquérir plus d’autonomie et de liberté.