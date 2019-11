Saint-Louis-du-Ha! Ha! reçoit ses nouveaux arrivants

La Municipalité de Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! a reçu ses nouveaux arrivants ainsi que les nouveaux nés à la faveur d’un brunch familial le dimanche 27 octobre dernier.

Nouveaux arrivants mais également nouveaux propriétaires ont été conviés à cette rencontre conviviale, destinée à faire connaitre les services municipaux et les organismes de même que permettre des échanges avec les élus ainsi que les employés municipaux.

«Je souhaite que vous trouviez rapidement votre place et que vous participiez pleinement à sa vie communautaire. Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! compte en effet sur l’implication et la mobilisation des citoyens ainsi que des partenaires, afin de poursuivre le développement de sa municipalité à dimension humaine, propice à l’autonomie et à l’épanouissement des familles et des ainés», a souligné la mairesse Sonia Larrivée à l’assistance réunie au gymnase de l’école Georges Gauvin.

L’accueil des nouveaux arrivants s’est conclu sur une note festive avec la présentation de la station scientifique Aster.