Rivière-du-Loup reçoit une cote cinq étoiles pour la qualité de son eau

À l’occasion du symposium sur la gestion de l’eau de Réseau Environnement, la Ville de Rivière-du-Loup a reçu la plus haute Attestation de qualité supérieure du Programme d’excellence en eau potable (PEXEP), soit 5 étoiles. La qualité de l’eau potable produite à Rivière-du-Loup est de trois fois supérieure aux normes actuelles du ministère.

La présidente-directrice générale de Réseau Environnement, Christiane Pelchat, a profité de l’occasion pour féliciter les élus et les administrations de faire rayonner le programme dans leur ville et les encourager à poursuivre dans la voie de l’excellence. C’est la gestionnaire en environnement au Service technique et de l’environnement, Geneviève Pigeon, qui a reçu l’Attestation au nom de la Ville de Rivière-du-Loup.

Mis sur pied en 2000, le Programme d’excellence en eau potable Traitement (PEXEP-T) est l’adaptation québécoise du Partnership for Safe Water de l’American Water Works Association. Il s’adresse aux organisations disposant d’installations de traitement de filtration d’eau de surface désireuses d’améliorer leurs performances et de protéger la santé publique.

Le Programme vise l’atteinte par les municipalités participantes d’une eau 100 % qualité, 100 % du temps. Les Attestations, allant d’une à cinq étoiles, récompensent les installations de traitement d’eau membres du PEXEP qui se sont démarquées sur trois aspects au cours de l’année 2018. Ces critères sont la qualité supérieure de l’eau produite par rapport à la règlementation en vigueur, la constance de production, ainsi que les efforts soutenus pour l’amélioration continue des procédés et de leur opération. Rivière-du-Loup est devenue, en 2005, la première ville du Québec à se doter d’une politique de gestion de l’eau.