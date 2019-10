La collecte de bonbons d'Halloween est reportée à samedi à Pohénégamook

En réaction au bulletin météorologique spécial émis par Environnement Canada, la Ville de Pohénégamook a pris la décision de reporter la collecte de bonbons d’Halloween au samedi 2 novembre en après-midi.

Étant donné le volume de précipitations et les forts vents attendus au cours des prochains jours, l'organisation municipale est d'avis qu’il est plus raisonnable de reporter les festivités à samedi pour des raisons de sécurité. D’ailleurs, la brigade du Service incendie de Pohénégamook patrouillera les rues de la ville le samedi 2 novembre entre 14 h et 18 h afin veiller à la sécurité des familles qui passeront de maisons en maisons pour collecter des bonbons.