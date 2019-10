Quelques consignes de sécurité pour éviter les risques d’incendie et de blessures à l'Halloween

L’Halloween est un moment amusant et palpitant pour les enfants (et même les adultes!) de tous âges. Afin de s’assurer que ce soit une expérience sans danger pour tous, l’inspecteur de la sécurité de produits de consommation de Santé Canada, Alexandre Nadeau, tient à rappeler de simples consignes de sécurité à respecter pendant les préparatifs de cette célébration.

«Mon premier conseil serait de rappeler aux parents de vérifier dans la base de données des rappels et des avis de sécurité de Santé Canada si vos costumes, vos décorations (par exemple des jeux de lumière) et vos accessoires (comme le maquillage), ne sont pas visés par un rappel», explique Alexandre Nadeau.

Bougies, chandelles, citrouilles illuminées, briquets et allumettes, ainsi que les rallonges surchargées ou non certifiées par un organisme reconnu, comme l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC), représentent tous des risques d'incendie. «Au lieu de bougies et de chandelles, la meilleure chose à faire, c’est d’utiliser une petite lampe de poche ou une bougie à piles pour illuminer les citrouilles. Vous devriez aussi vérifier les décorations lumineuses d'intérieur et d'extérieur pour vous assurer qu'il n'y a pas de douilles brisées ou craquées, de fils effilochés ou dénudés ni de connexions mal ajustées», ajoute M. Nadeau.

Qui dit Halloween, dit aussi vigilance lors de la collecte de friandises et du choix du costume. Voici quelques conseils de Santé Canada à ce sujet :​