Entraves sur la rue Témiscouata les 30 et 31 octobre

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite aviser les citoyens que la rue Témiscouata devra être complètement fermée à la circulation à compter du mercredi 30 octobre, afin de réaliser un branchement privé à la hauteur du Rona.

Par conséquent, la circulation sera déviée à compter du boulevard Industriel d’un côté et de la rue Alfred-Fortin de l’autre. Ainsi, les usagers de la route qui utilisent la rue Témiscouata comme voie de transit vers le centre-ville sont invités à privilégier l’autoroute 185. Pour les autres, la signalisation en place dirigera les automobilistes par un détour empruntant le boulevard Industriel, la rue des Arrivages et le chemin des Raymond.

De part et d’autre, l’accès aux résidences et aux commerces sera maintenu sur la rue Témiscouata en circulation locale seulement, à partir des entraves jusqu’aux limites du chantier. Ainsi, le secteur Nadeau/Goscobec, la rue du Carrefour et les commerces situés au sud des travaux pourront être ralliés depuis l’intersection de la rue Témiscouata et du boulevard Industriel. Les commerces au nord de la tranchée et les secteurs des rues de l’Étang, Marcel, des Cheminots et Aline pourront quant à eux être joints en circulation locale depuis l’intersection Alfred-Fortin.

La Ville remercie les citoyens de leur collaboration et les invite à redoubler de prudence aux abords d’un chantier.