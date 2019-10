Leur implication reconnue par un Prix Hommage aux Ainés 2019

Le 25 octobre dernier au BeauLieu culturel de Témiscouata-sur-le-Lac, la Table de concertation des personnes ainées du Bas-Saint-Laurent a remis huit Prix Hommage aux Ainés 2019, entre autres à Marcelle Morin de Squatec, Marielle Raymond et Éloi Simard, tous deux de Rivière-du-Loup.

Retraitée de l’enseignement, Marielle Raymond s’est impliquée dans plusieurs organismes de sa communauté. Elle a travaillé bénévolement pendant une dizaine d’années à l’amélioration des services offerts en santé, notamment comme membre du comité des usagers du CSSS de Rivière-du-Loup, aujourd’hui le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Son apport a mené entre autres à la construction du CHSLD des Chauffailles et à la mise en place de la clinique d’hémodialyse en sol louperivois. Mme Raymond s’est aussi impliquée dans la communauté paroissiale de Rivière-du-Loup, au conseil d’administration du Cégep de Rivière-du-Loup et au Musée régional du Kamouraska.

Pour sa part, Éloi Simard a fait profiter ses concitoyens de Rivière-du-Loup de son amour pour le jeu de pétanque. Il a été à l’origine de la mise en place d’un terrain de pétanque qu’il entretenait pour partager sa passion d’abord avec une vingtaine de personnes. M. Simard a demandé un terrain à l’intérieur du Parc du Campus-et-de-la-Cité, un aménagement qu’il a supervisé. Des amitiés se sont créées autour de ce jeu, des ainés ont ainsi développé leur réseau social. Son implication bénévole était considérable, si bien que l’an dernier il a passé le flambeau à trois personnes.

Marcelle Morin est connue de nombreuses personnes pour son implication auprès des personnes ainées de sa communauté, notamment au CHSLD de Squatec. Elle a notamment fait partie du comité des usagers du CISSS du Bas-Saint-Laurent, de Ligne de Vie et de la Table de concertation multisectorielle des ainés du Témiscouata. On dit de Mme Morin qu’elle est partout, fiable, motivatrice, déterminée et marathonienne du bénévolat auprès des personnes ainées.

Outre ces trois personnes, les autres récipiendaires du Prix Hommage aux Ainés 2019 sont : Paquerette Coulombe de la Matanie, Ghislain Vignola de la Métis, Diane Descôteaux, Lucie Boucher et Richard Rancourt de la MRC de Rimouski-Neigette.

La Table de concertation des personnes ainées du Bas-Saint-Laurent a également rendu un hommage posthume à l’un des membres de son conseil d’administration, soit Jocelyn Boucher de Rivière-du-Loup. Infirmier de profession, M. Boucher s’est impliqué une dizaine d’années au niveau de l’organisme pour améliorer la vie des personnes ainées.