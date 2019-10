La population de Saint-Mathieu consultée sur le projet de salle multifonctionnelle

La Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux consultera sa population sur le projet de salle multifonctionnelle, plus précisément où elle sera aménagée, ce mercredi 6 novembre à 19 h 30. Cette rencontre aura d’ailleurs lieu à l’église, l’un des deux sites potentiels avec la salle municipale actuelle.

«Nous trouvons ça important de savoir ce que les citoyens veulent», a précisé Annie Couture, conseillère municipale. «C’est le plus gros projet de la Municipalité avec un investissement de 2,4 millions de dollars», a mentionné Félix Charbonneau, conseiller municipal. Ce sera également le premier projet à être réalisé puisque le financement est attaché. En effet, les trois paliers de gouvernement (fédéral, provincial et municipal) partageront la facture à parts égales.

Les deux élus ont également participé à une autre séance publique d’information le 23 octobre dernier au centre municipal pour l’analyse du budget 2019, des immobilisations et des projections financières pour les 10 prochaines années. Plus de 70 citoyens de la communauté étaient présents. «Nous avons identifié tous les projets susceptibles d’être développés, tout en maintenant une hausse très faible des taxes», a indiqué M. Charbonneau. La firme Raymond Chabot Grant Thornton a été mandatée par la Municipalité pour l’assister dans la réalisation de cette planification financière à long terme.

«Le plan triennal d’immobilisations combiné aux autres besoins de la Municipalité représente des investissements cumulatifs de 9,3 M$ sur la période de 2019 à 2022. À partir de 2023, les investissements sont limités à 400 000 $ annuellement», explique-t-on dans le rapport d’analyse. Les principaux investissements seraient réalisés en 2020 avec un montant de 5 691 000 $ : 2 430 000 $ pour la salle multifonctionnelle, 1 100 000 $ pour le Chemin du Lac Nord et tête du lac, 1 000 000 $ pour le chemin du rang 5 Est, 500 000 $ pour le Rang 3 Ouest, , 275 000 $ pour le Lac Sud, 200 000 $ pour le pont à la tête du lac, 120 000 $ pour un souffleur et un camion à neige et 66 000 $ pour d’autres projets. Le conseil municipal a planifié pour 2021 une somme de 500 000 $ pour la caserne incendie et un autre 500 000 $ pour le Rang 3 Est. En 2022, il y a un montant de 500 000 $ prévu pour le bâtiment du Club de golf.

«À l’exception de la salle multifonctionnelle, la Municipalité devra chercher du financement pour les autres projets auprès des gouvernements», a souligné Annie Couture. «Comme il s’agit d’une planification financière, ces projets devront être validés ultérieurement», a conclu Félix Charbonneau.