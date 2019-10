À l’Halloween, des «bouh» mais pas de boum!

Ninjas, Minions, Pat’Patrouille et autres squelettes ou sorcières s’apprêtent à sillonner les quartiers de Rivière-du-Loup ce 31 octobre, pour collecter bonbons et friandises. À nouveau cette année, camions de pompiers, voitures de police et autres partenaires parcourront les rues de 16 h à 20 h, gyrophares en fonction.

Pompiers et policiers remettront alors des friandises aux enfants qu’ils croiseront et en profiteront pour rappeler certaines consignes de sécurité. Ils auront en outre quelques brassards réfléchissants à donner, avec le concours de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

À l’aube de la grande quête aux sucreries, voici quelques conseils de prévention :

Sonnez aux portes en groupe ou accompagnés d’un adulte et demeurez à l’extérieur;

Soyez visibles : portez des vêtements aux couleurs claires ou des bandes réfléchissantes et allumez une lampe de poche;

Portez des vêtements courts et préférez un maquillage aux masques;

Parcourez un seul côté de la rue à la fois, traversez aux intersections et respectez la signalisation.

La Ville de Rivière-du-Loup incite par ailleurs les parents à avoir en tête la sécurité de l’ensemble des petits en balade dans les rues, en accompagnant leurs enfants à pied lors de la tournée des bonbons. Une augmentation de voitures se stationnant de quelques maisons en quelques maisons a en effet été notée, un comportement risqué pour les autres familles qui déambulent. Le 31 octobre, tous sont donc invités à minimiser l’usage de la voiture, pour s’assurer qu’il y ait des centaines de « bouh »… mais aucun boum!

Les fêtes, célébrations et évènements spéciaux sont généralement soulignés d’une illumination particulière de l’hôtel de ville. Pour l’Halloween, les passants sont invités à lever leurs yeux vers la tour, qui sera vraisemblablement hantée par quelques fantômes, l’espace d’une soirée.