Un Johannois se distingue à l’ITA

Nicolas Marquis, originaire de Saint-Jean-de-Dieu, s’est distingué à l’occasion de la 55e remise des diplômes de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) qui a eu lieu le samedi 19 octobre dernier au campus de Saint-Hyacinthe.

En effet, M. Marquis, diplômé du programme Technologie du génie agromécanique, a reçu la médaille de mérite du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Cette décoration récompense le diplômé ayant obtenu la meilleure moyenne parmi les résultats des étudiants de son programme d’études. La médaille du MAPAQ était accompagnée d’une bourse de 500 dollars.

L’ITA a octroyé cette année un total de 221 diplômes dont 139 au campus de Saint-Hyacinthe et 82 au campus de La Pocatière, portant son nombre de diplômés à plus de 12 000 depuis sa création en 1962. Unique en son genre au Québec, l’ITA est un centre de formation collégiale spécialisé en agroalimentaire qui relève du MAPAQ. L’Institut propose des programmes de formation technique liés aux activités agricoles, horticoles, agroenvironnementales, équines et alimentaires, ainsi qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activité.

Soulignons en terminant que l’ITA tiendra ses journées Portes ouvertes de 10 h à 14 h, le samedi 9 novembre au campus de La Pocatière et le samedi 16 novembre au campus de Saint-Hyacinthe. Pour de plus amples renseignements sur ces activités, visitez le site Internet www.ita.qc.ca.