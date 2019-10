Un don important pour favoriser les saines habitudes de vie des élèves de l’école Notre-Dame

C’est dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie que Guildo Coté a réalisé tout un exploit en effectuant, avec son équipe de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, 1 000 kilomètres à vélo.

Afin de sensibiliser les jeunes à l’activité physique et à les inciter à participer au défi des Cubes énergie, chaque équipe cycliste a été invitée à parrainer une ou plusieurs écoles primaires de leur choix. M. Côté a choisi de remettre les fruits de son travail à l’école primaire Notre-Dame, située dans le quartier Notre-Dame-du-Lac à Témiscouata-sur-le-lac.

C’est donc avec beaucoup de bonheur que le 22 octobre dernier, Alain Pelletier, directeur de l’école, accompagné de ses élèves, ont reçu des mains du sportif au grand cœur un montant de 10 328 $. Ce don sera directement investi dans le projet d’amélioration de la cour d’école Notre-Dame prévu pour le printemps 2020.

Guildo Côté en a profité pour parler avec les jeunes de son expérience du 1 000 km, de l’importance du travail d’équipe et des bienfaits de l’activité physique. Il a aussi tracé un parallèle entre ce que lui et son équipe ont vécu et le défi que les jeunes ont à relever tous les jours à l’école face à la réussite scolaire, au dépassement de soi et aux saines habitudes de vie.

En 2019, à eux seuls, les participants à l’évènement du 1000 km ont accumulé 2,6 millions de dollars dans le cadre du programme de parrainage des écoles. Les surplus amassés par les équipes ont permis à plus de 325 écoles primaires de financer des projets favorisant les saines habitudes de vie.

La direction, des enseignantes et une équipe de parents bénévoles travaillent présentement à l’élaboration d’un nouveau plan d’aménagement de la cour d’école et continuent à amasser des fonds afin de mener à bien le projet prévu pour 2020. Ils profitent de l’occasion pour remercier du fond du cœur M. Côté pour son généreux geste.