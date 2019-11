Portez un vêtement de jeans pour l’Association du cancer de l’Est du Québec

Le vendredi 15 novembre prochain, joignez-vous à des milliers de personnes du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles : portez un vêtement de jeans en échange d’un don de 3 $ à l’Association du cancer de l’Est du Québec. Ce simple geste contribuera véritablement à améliorer le mieux-être des personnes touchées par le cancer dans la région.

Recrutez des collègues de travail ou des amis et participez! En formant votre propre groupe, vous courez la chance de remporter le trophée de la Journée Jeans remis à l’équipe ayant obtenu le plus haut taux de participation.

Pour vous inscrire, rien de plus simple, contactez Suzie Charette, adjointe administrative au financement, par téléphone au 418 724 0600, poste 2006, ou 1 800 463-0806 ou par courrier électronique [email protected] Vous pouvez également visiter la page aceq.org/dons/campagnes/journee-jeans pour accéder en ligne au formulaire d’inscription.

L’Association réinvestit dans l’Est-du-Québec la totalité des dons qui lui sont versés. Elle met en place des services qui ont des répercussions positives sur toute la communauté : un service d’hébergement chaleureux et adapté (Hôtellerie Omer-Brazeau), des bénévoles compréhensifs qui offrent de l’entraide et de l’accompagnement, des publications spécialisées sur le cancer, une variété d’activités offertes sur le territoire et à son Centre de mieux-être Cendrine et Philippe, situé à Rimouski, etc.