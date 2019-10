Succès pour le 4e Combat des chefs de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

Le 4e Combat des chefs de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a été encore une fois un succès le samedi 19 octobre dernier au restaurant Le St-Patrice.

Mettre l’eau à la bouche aux convives présents à cette soirée est le défi qu’ont relevé de main de maitre les trois chefs invités de l’édition 2019, Frédérique Guignard d’Autocars Bas-St-Laurent, Alexandre Ouellet des Immeubles GLMC et Frédéric Ouellet des Produits PBM. Jumelé à un chef du restaurant le St-Patrice, ils ont réussi à rendre inoubliable, cette soirée afin d’avoir un réel impact sur la santé des gens de la communauté. C’est finalement Alexandre Ouellet qui a obtenu le plus de votes pour son plat.

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup annonce que le montant amassé cette année est de 24 050 $. Cela n’aurait pu être possible sans l’implication des partenaires, les Électriciens Desjardins, Pomerleau les Bateaux et Lepage Millwork, ainsi que tous les participants et donateurs.

Au cours de la dernière année, grâce aux dons de la population à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, près de 200 000$ ont été consacrés à l’amélioration des services, des soins et de la qualité de vie des usagers du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, et près de 265 000$ sont en voie d’être achetés cette année.

Sur la photo, on reconnait à l’avant plan Hugo Dubé, président du CA de la Fondation, Alexandre Ouellet des Immeubles GLMC, Frédérique Guignard d’Autocars Bas-St-Laurent et Isabelle Dubé, directrice générale de la Fondation. Dans la deuxième rangée : Éric Fraser des Électriciens Desjardins et Frédéric Ouellet des Produits PBM. Dans la troisième rangée, on peut voir les quatre chefs du restaurant le Saint-Patrice et Richard Fraser du Restaurant le Saint-Patrice.