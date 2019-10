Saint-Louis-du-Ha! Ha! révise son plan de sécurité civile

La Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! se dote d’un nouveau plan de sécurité civile qui a pour objectif de prévoir des mesures de protection contre un ensemble de risques qui pourraient survenir.

Un tel plan constitue une exigence du ministère de la Sécurité publique dans le but de parer à toute éventualité. Ce plan indiquera entre autres comment on doit déployer les effectifs et aussi il précisera le protocole pour la mise en place des interventions qui devront être effectuées. Toutes les possibilités sont envisagées, de la plus minime à la plus grave.

L’infrastructure civile qui est déjà opérationnelle est ciblée pour être le lieu névralgique en cas d’évènement majeur. Soulignons que ce bâtiment est équipé d’une génératrice, d’une salle de coordination, d’une cuisinette, d’eau potable afin de bien desservir l’ensemble du territoire.