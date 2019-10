On bouge en octobre à Témiscouata-sur-le-Lac

Le sport sera à l’honneur, les 18 et 19 octobre prochains, à Témiscouata-sur-le-Lac. La Ville propose une nouvelle formule pour la Grande marche du Défi Pierre Lavoie et met en place avec plusieurs partenaires un colloque sportif portant sur un enjeu important, celui des commotions cérébrales.

Cette année, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a décidé de créer un parcours nocturne dans le cadre du Défi Pierre Lavoie, qui se tiendra au Parc Clair Soleil, le 18 octobre à 19 h 30. Les citoyens auront droit à plusieurs animations pendant la marche de 5 km, notamment un cracheur de feu, de la Zumba, du maquillage, un DJ, ainsi que d’autres performances surprises pendant le parcours.

L’objectif est donner l’envie aux petits et grands de bouger! L’équipe de la Ville a mis tout en place pour que cette soirée soit mémorable. Les gens sont invités à apporter leur propre bouteille d’eau réutilisable, leurs accessoires fluorescents, leurs lampes de poche et des vêtements adaptés à la température. Pour participer, il faut s’inscrire en ligne, gratuitement, à onmarche.ca.

COLLOQUE SPORTIF

En collaboration avec l’URLS, COSMOSS Témiscouata et le CISSS du Bas-Saint-Laurent, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a mis en place un colloque sportif portant sur les commotions cérébrales. L’évènement aura lieu au BeauLieu Culturel du Témiscouata, le 19 octobre à compter de 9 h.

La journée débutera avec une conférence de l’ambassadrice de l’esprit sportif Guylaine Dumont, joueuse de volleyball intronisée au temple de la renommée de Volleyball Canada en 2016. Aujourd’hui, elle est thérapeute en relation d’aide spécialisée en sport. Elle est aussi cofondatrice de Sport’Aide.

Par la suite, les participants pourront assister à la conférence La commotion cérébrale: de la blessure au retour à la fonction de Philippe Fait. Cette formation aidera les participants à se familiariser avec la problématique de la commotion cérébrale. Elle aidera aussi à se familiariser avec l’évaluation clinique interdisciplinaire de la commotion cérébrale en utilisant les diverses connaissances scientifiques les plus à jour en ce qui a trait à la prise en charge, à la gestion et aux interventions thérapeutiques, notamment concernant les conditions associées les plus communes retrouvées et les protocoles de retour au jeu. Les informations enseignées seront basées sur les données probantes actuelles.

Finalement, la journée se terminera avec Denis-Alexandre Nadeau, kinésiologue qui donnera une conférence sur les différentes sphères de la préparation mentales. En plus, ces trois formations donneront trois (3) points de formation pour le programme national de certification des entraîneurs (PNCE).

L’activité est gratuite et ouverte à tous les entraîneurs, sportifs et parents. Il faut s’inscrire auprès de Samie Fortin à [email protected] ou au 581 748-5173, avant le 16 octobre.