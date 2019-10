L’automne : le moment de vérifier l’état de sa propriété avant l’hiver

Avec l’arrivée de l’automne, Garantie de construction résidentielle (GCR) tient à donner d’importants conseils aux propriétaires afin qu’ils vérifient l’état de leur propriété. Ils pourront ainsi préparer cette dernière pour la saison hivernale et, dans l’éventualité de la découverte d’un problème, prendre au bon moment les moyens adéquats pour le résoudre.

L’arrivée de l’automne rime avec chute de feuilles. GCR recommande donc aux propriétaires de retirer des margelles et des gouttières les feuilles mortes et débris s’y étant accumulés. Ce nettoyage d’automne fera en sorte qu’elles feront adéquatement leur travail lors de la fonte des neiges au printemps prochain.

TOITURE

L’état de la toiture devrait aussi faire l’objet d’une inspection visuelle. La présence de bardeaux d’asphalte ondulés, dégradés ou même carrément détachés sont des signes que la toiture a pu être abîmée et que son étanchéité s’en trouve diminuée. Lors de la fonte des neiges au printemps, de l’eau pourrait s’infiltrer et endommager la toiture. Si cette dernière est de type plat, GCR suggère aux propriétaires de s’assurer que le drain de toit fonctionne correctement afin d’éviter l’accumulation d’eau qui deviendra progressivement de la glace avec l’arrivée du temps froid.

SORTIES ET ENTRÉES D'AIR

L’automne est un moment propice pour vérifier et nettoyer la sortie d’air de la sécheuse ainsi que celle de l’échangeur d’air afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’accumulation de matières dans les conduits et au grillage protecteur. Ainsi, vous évitez le risque que celles-ci s’enflamment et causent un incendie. GCR recommande aussi de nettoyer le filtre de l’échangeur d’air, si besoin est.

SE PRÉPARER POUR L'HIVER

L’automne annonce aussi l’arrivée de températures plus fraîches. GCR propose donc aux propriétaires de préparer leur habitation pour l’hiver, soit de fermer et purger le système d’irrigation, de retirer et d’entreposer le boyau d’arrosage, de fermer la piscine et d’enlever le climatiseur ou, si cela s’avère impossible, de le couvrir d’une enveloppe protectrice. GCR recommande également de vérifier l’état des coupe-froids, de les réparer au besoin, et de dépoussiérer les plinthes et radiateurs électriques lorsque le moment sera venu de chauffer l’habitation.

Finalement, GCR rappelle aux propriétaires l’importance de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer leur sécurité s’ils décident de faire eux-mêmes l’inspection de leur propriété. Il est à noter qu’il est possible de faire affaire avec des professionnels pour effectuer une inspection et pour réaliser des travaux correctifs, le cas échéant.