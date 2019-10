La Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup associée au Salon des implications bénévoles

La Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup est le commanditaire principal du Salon des implications bénévoles «Trouve ta couleur», qui se tiendra le 25 octobre prochain au Pavillon de l’Avenir entre 14 h et 19 h.

Le comité organisateur de l’évènement est heureux de pouvoir compter sur la contribution de l’institution financière à titre de commanditaire présentateur du salon. En effet, la mission et les valeurs de cette activité et des organismes organisateurs touchent particulièrement la coopérative qui prône la solidarité avec le milieu et l’engagement personnel.

«Nous sommes particulièrement proches de la communauté grâce à de nombreux partenariats financiers. Toutefois, ce qui créer un réel impact dans notre milieu est notre implication personnelle dans diverses causes et activités. Dernièrement, nous nous sommes impliqués auprès de l’organisme Le Dôme. Notre souhait est d’offrir différentes possibilités de bénévolat à nos employés durant l’année afin de faire une différence concrète auprès de notre collectivité. Le Salon des implications bénévoles est donc porteur de nos objectifs futurs», a déclaré Serge Ferrand, directeur général de la Caisse de Rivière-du-Loup.

Rappelons qu’il existe une multitude de formes d’implication dans l’univers du bénévolat et que sans les personnes généreuses de leurs temps, plusieurs organismes ne pourraient répondre à leur mission. La Caisse de Rivière-du-Loup démontre par son action qu’il est possible de développer une culture d’entreprise valorisant l’implication bénévole. Cela permet de diversifier le soutien au milieu et de favoriser une activité gratifiante pour les employés.

Le Salon des implications bénévoles est organisé par un comité formé de la MRC de Rivière-du-Loup (fonds de soutien à la ruralité), la Ville de Rivière-du-Loup, le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, la CDC des Grandes Marées, le Centre d’action bénévole des Seigneuries, le Centre prévention suicide du KRTB, la FADOQ, le CISSS du Bas-Saint-Laurent et le Comité d’accompagnement La Source. Il se déroulera le 23 octobre de 14 h à 19 h au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir et est ouvert à toute la communauté.