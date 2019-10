Salle d’entrainement Cœur Action : un effort collectif pour la santé

À la suite d’une levée de fonds de 60 000 $, la salle d’entrainement Cœur Action, située dans les locaux de l’École secondaire de Dégelis, peut maintenant offrir à ses membres et aux élèves de nouveaux équipements modernes leur permettant d’améliorer leur condition physique et du même souffle leur santé.

Ces appareils sont accessibles depuis le 9 septembre dernier. «Nous voulons augmenter l’achalandage de notre salle d’entrainement et sensibiliser le plus de gens possible aux bienfaits de s’entrainer en salle. Il nous faillait des équipements à la hauteur pour y arriver», a mentionné le président du Groupe Cœur Action Dégelis, Kevin Pelletier.

Ce centre est géré par une corporation à but non lucratif. «Merci aux bénévoles qui s’occupent de la gestion courante», a lancé le maire de Dégelis, Normand Morin. La Ville de Dégelis a d’ailleurs contribué à cette campagne de financement à la hauteur de 10 000 $. La participation de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs est évaluée à 15 000 $. La MRC de Témiscouata a quant-à-elle fourni également un montant de 15 000 $. Puisant dans son Fonds d’aide au développement du milieu, la Caisse Desjardins des Lacs du Témiscouata a versé 5 000 $ pour ce projet.

On compte de nombreux autres partenaires dont l’implication a aussi été soulignée. «Nous avons travaillé fort pour trouver le financement : demande de subvention, implication dans différents projets tels que Dégelis en fête, le Défi Everest ainsi qu’une campagne de souscription. Cela a été un travail d’équipe et nous avons réussi», a indiqué la directrice, Lise Ouellet.

«Maintenant que nous avons une très belle salle d’entrainement avec des équipements modernes et sécuritaires, nous allons travailler sur l’achalandage», a noté le président. À sa première année d’opération, Groupe Cœur Action Dégelis avait 57 personnes avec un abonnement. Ce nombre est grimpé à 87 membres cette année. «La salle est plus occupée le matin, nous allons essayer d’augmenter la clientèle le soir», a précisé la directrice. Outre la clientèle adulte de la communauté de Dégelis et ses environs, les élèves de l’École secondaire ont accès gratuitement à la salle d’entrainement. Les utilisateurs peuvent avoir accès aux équipements via une tarification à la séance, à la semaine, pour 10 séances, au mois, trimestrielle ou annuelle.