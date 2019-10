Un élève et un enseignant du Témiscouata brillent au Gala Forces AVENIR

Un élève et un enseignant de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Étienne Raymond et René Beaulieu, ont été récompensés au gala Forces AVENIR, le 10 octobre. Cet événement vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant et la persévérance scolaire.

Convié au Capitole de Québec pour la majestueuse soirée de reconnaissance annuelle de Forces AVENIR au secondaire, animée par Stéphan Bureau, Étienne Raymond, un élève de l’école secondaire Dégelis, a reçu la distinction «lauréat régional» dans la catégorie élève persévérant.

Étienne éprouve de la difficulté d'apprentissage depuis qu’il est tout jeune et au secondaire, les professeurs ont pris la décision de faire redoubler sa première année de secondaire pour qu'il puisse recommencer sur de bonne base en utilisant tous les outils offerts par l'école. À chaque échec, Étienne a répliqué en se retroussant les manches et en redoublant d’ardeur. Maintenant, il est en secondaire 5 et fait ses mathématiques de 4e secondaire aux adultes pour obtenir son DES. Il poursuivra ses études au programme de technicien de réparation d'appareil en télécommunication.

Ayant à cœur son rôle de pédagogue, René Beaulieu a été récompensé en recevant la distinction «lauréat régional» dans la catégorie Personnel engagé. Enseignant à l'école secondaire de Cabano, il souhaite susciter l’intérêt des jeunes de l’école en mettant sur pied des projets inspirants. En autre, il est l'un des instigateurs du projet scientifique le projet Serre-Vie, une serre où les élèves peuvent apprendre l'agriculture, a organisé un voyage communautaire à Cuba et a été responsable du projet, pré-DEP, qui vise à raccrocher les jeunes en valorisant l'éducation.

Grâce à ses initiatives, René démontre aux élèves qu’il les comprend et leur montre à quel point ils sont bons, et sait combien la vie des jeunes peut changer par des paroles constructives.

En plus de leur médaille d’argent, les récipiendaires ont également mis la main sur une bourse de 500 $ afin de récompenser leur engagement et persévérance scolaire. Tout au long de l’année, plus d’une centaine de lauréats provenant d’institutions scolaires publiques et privées de la province de Québec ont été honorés pour leur engagement et leur persévérance scolaire. Forces AVENIR a versé aux lauréats un montant total de 550 000 $, dont 490 000 $ en bourses d’étude universitaire, et 60 000 $ en argent lors du Gala secondaire Forces AVENIR présenté par Desjardins.