La soupe Touski : pour lutter contre les préjugés envers la pauvreté

Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, le Comité de lutte contre les préjugés envers la pauvreté de la MRC de Rivière-du-Loup convie la population à la Soupe Touski, le jeudi 17 octobre de 12 h à 13 h au Parc Blais de Rivière-du-Loup. Cette soupe, qui sera offerte gratuitement, est cuisinée avec des aliments récupérés (des touskis) et a pour but de sensibiliser à «tout ce qui se vit, tout ce qui se dit» en lien avec la pauvreté.

Pourquoi une soupe? La soupe populaire est souvent la première image qui nous vient en tête lorsqu’on parle de pauvreté. De plus, rien de mieux qu’une soupe chaude pour manger à l’extérieur en octobre! Pour une deuxième année, on a donc décidé de joindre l’utile à l’agréable pour souligner la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. Manger est un droit fondamental. Or, l’alimentation passe souvent en dernier lorsque les factures se font nombreuses. D’où l’importance d’encourager les organismes en aide alimentaire du territoire, tel que le Carrefour d’initiatives populaires, qui permet aux gens d’avoir accès à des aliments nutritifs à faible coût.

CAMPAGNE DE LINGES À VAISSELLE

Dans la région du Bas Saint-Laurent, nous avons la chance d’avoir un comité régional de lutte aux préjugés… sur la pauvreté! Vous avez peut-être vu les bande-dessinées qui ont été créées en partenariat avec les huit MRC? C’est une campagne qui propose d’aborder les préjugés liés à la pauvreté en utilisant l’humour comme outil de sensibilisation. Le comité de lutte aux préjugés de la MRC de Rivière-du-Loup travaille à faire mieux comprendre le vécu des personnes en situation de pauvreté et de précarité. Parce que lutter contre les préjugés, c’est un premier pas dans la lutte contre la pauvreté! Pour en savoir plus : http://www.lutteauxprejugesbsl.org/

Le comité de lutte contre les préjugés envers la pauvreté de la MRC de Rivière-du-Loup est composé de l’organisation communautaire du CLSC, de la CDC des Grandes Marées, de l’ACEF du Grand-Portage et du Programme Tournesol.