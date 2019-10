Le club de robotique AMT/CND lance son programme d’ateliers

Le club de robotique appliquée AMT/CND lance son programme d’ateliers juniors 9-12 ans pour 2019-2020. Le premier niveau de ces ateliers d’apprentissage progressif LEGO Mindstorm EV3 sera offert dès novembre au Collège Notre-Dame.

D’une durée de dix heures, le niveau Bronze pourra accueillir 12 jeunes. Les ateliers intensifs auront lieu à 9 h, les dimanches 17 et 24 novembre ainsi que le 1 décembre. On y abordera les principes et la programmation de base ainsi que divers défis d’apprentissage. La date limite d’inscription est fixée au 14 novembre. Il en coûte 100 $ pour s’inscrire, ordinateur et robot inclus.

Les ateliers intensifs du niveau Argent seront dispensés à 9 h les dimanches, à compter de janvier 2020. Également d’une durée de dix heures, ils peuvent aussi accueillir 12 participantes et participants. Il y sera question de programmation avancée, d’exploration des subtilités des diverses fonctions et de réalisation de défis de programmation. Les inscriptions sont acceptées dès maintenant et les frais sont de 100 $, incluant ordinateur et robot.

Quant à la série d’ateliers du niveau Or, elle aura lieu en mars 2020, toujours dès 9 h les dimanches. 15 places sont disponibles pour cette série intensive de 12 heures durant laquelle les jeunes réaliseront des séquences de programmation et des défis d’exécution. Il en coûte 100 $ pour s’inscrire; l’ordinateur et le robot sont aussi inclus.

Pour obtenir plus d’information ou s’inscrire, il suffit de contacter Patrick Le Brasseur, professeur de science au Collège Notre-Dame et responsable du club de robotique AMT/CND. On peut le joindre au 418 714-3801 ou par courriel à l’adresse [email protected]

LE PROGRAMME

Lancé en 2015, le programme de robotique appliquée est intégré au parcours Science-études du Collège Notre-Dame. Il bénéficie d’un partenariat avec AMT Moulage sous pression de Saint-Cyprien, une entreprise de pointe qui utilise et développe des technologies modernes de communication, de programmation et d’automatisation.

Le programme de robotique AMT/CND propose aux élèves d’explorer concrètement les rudiments de la robotique et de la programmation afin qu’ils développent leur compréhension de la technologie et expriment leurs talents et leurs intérêts dans ce domaine.