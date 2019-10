Un autre chapitre s'ajoute à la saga des arénas de Témiscouata-sur-le-Lac. À l'occasion du conseil municipal du lundi 7 octobre, le maire Gaétan Ouellet et la directrice générale Chantal-Karen Caron ont confirmé que l'Aréna Jacques-Dubé devra être démoli.

Selon le rapport des experts qui ont terminé l'analyse de la structure, le bâtiment n'est tout simplement plus plus conforme aux normes de sécurité lui permettant d'être converti en centre communautaire.

Toutefois, la sécurité des usagers actuels n'est pas menacée, mais l'état de la toiture et des murs notamment ne permettent pas la conversion du bâtiment. Plus d'une centaine de poutres et une vingtaine de colonnes devraient être ajoutées et même là, la bâtisse ne rejoindrait pas les normes actuelles du Code national du bâtiment.

«Nous avions trois options, soit la conservation telle quelle, une conversion à l'intérieur des murs existants ou une démolition. Compte tenu du rapport des experts, la démolition s'impose», commente le maire Gaétan Ouellet.

Les élus privilégient donc une construction synchrone du nouvel aréna du quartier Cabano et du Centre communautaire du quartier de Notre-Dame-du-Lac avant de procéder à la démolition de l'Aréna Jacques-Dubé afin d'éviter toute coupure de services au niveau de la glace lors des travaux.

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac devra faire preuve d'ingéniosité, car les travaux incluant la démolition de l'Aréna Jacques-Dubé devront respecter l'enveloppe budgétaire située à 18 M$.

«Tout le monde va devoir aiguiser ses crayons. Avec 9 M$ pour un aréna et 9 M$ pour un Centre avec une population qui se situe tout juste sous les 5 000 de population, il y a d'autres défis, l'eau potable, les routes...»

Du même souffle, M. Ouellet confirme que les négociations avec l'assureur de l'aréna Phil-Latulippe avancent alors qu'une somme de 4 M$ a déjà été dégagée et pourrait augmenter.