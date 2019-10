Un guide complètement révisé au Cégep de Rivière-du-Loup

Le Cégep de Rivière-du-Loup a lancé son nouveau Guide des programmes 2020-2021, réalisé en collaboration avec l’illustrateur Pishier. Cette publication, peu connue du grand public, est l’un des outils principaux de rayonnement du Cégep auprès des futurs étudiants. Principalement destiné aux élèves du secondaire, le Guide circule également auprès des conseillers d’orientation et des parents.

Avec l’utilisation de l’illustration pour ses possibilités créatives et s’appuyant sur une iconographie renouvelée, le Cégep fait le pari qu’une approche plus légère et authentique peut porter fruit. Présentant des illustrations ludiques ainsi que des textes plus accrocheurs, le Guide a été conçu avec le souci d’augmenter la rapidité de lecture auprès de la génération ciblée, qui cherche davantage les expériences positives plutôt que l’information dépersonnalisée.

Selon Caroline Bergeron, conseillère en information scolaire, «tous les cégeps ont un guide des programmes, ce qui fait que l’étudiant se sent souvent enseveli parmi plusieurs publications semblables. Nous croyons qu’une approche plus amusante incitera les jeunes à consulter notre Guide et explorer nos programmes. Le choix d’un parcours collégial n’est pas simple et il est important que les futurs étudiants puissent découvrir les différentes possibilités qui s’offrent à eux».

En plus de sa nouvelle approche, le Cégep veut créer un lien plus spontané entre les futurs étudiants et sa conseillère en information scolaire, Caroline Bergeron. Celles et ceux qui désirent obtenir de l’information supplémentaire sont invités à le faire en tout temps par texto ou messagerie Facebook auprès de cette dernière.

«Nous avons consulté tant les étudiants que les enseignants pour valoriser les points forts et les avantages de tous les programmes d’études et pour confirmer les défis à venir de chacune des disciplines enseignées ici au Cégep. De plus, nous avons considéré les opportunités qui s’offriront aux futurs diplômés après leur passage chez nous», indique Jérémie Bouchard, coordonnateur du Service des communications du Cégep, au sujet du processus de création de cette nouvelle mouture du Guide.

Finalement, le Guide des programmes a aussi comme objectif de mettre en valeur la qualité de vie et la proximité des services offerts à Rivière-du-Loup. Pour obtenir gratuitement un exemplaire du Guide, on peut contacter : [email protected] On peut voir la nouvelle version en ligne : www.cegeprdl.ca/guide