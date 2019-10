Le pompier Claude Pelletier honoré

Le directeur du Service des incendies de Saint-Marc-du-Lac-Long, Claude Pelletier, a reçu une Citation de reconnaissance pour avoir procédé au sauvetage d'un travailleur lors d'un accident à la mine d'ardoise Glendyne.

La cérémonie s'est tenue à Québec dans le cadre de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers, le 7 octobre. La Citation de reconnaissance vise à «honorer une personne ou un organisme qui a facilité le travail de membres d'un service de sécurité incendie lors d'un événement nécessitant leur intervention».

«Toutes mes félicitations à M. Pelletier. Malgré les conditions périlleuses de son intervention, il a su garder son calme et il a agi rapidement afin de porter secours à un homme gravement blessé en plus de sécuriser les lieux pour éviter le pire», a souligné Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

C'est la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, qui a procédé à la remise de ces distinctions.

«Je tiens à exprimer mon admiration et ma reconnaissance aux récipiendaires. Ces hommes et ces femmes ont fait preuve de bravoure lors d'incendies ou d'autres situations d'urgence. Aujourd'hui, ils se voient récompensés pour la nature remarquable de leurs actes. Leur courage, leur dévouement et leur dépassement de soi sont une véritable source d'inspiration pour la population. Bravo à tous et merci de porter ces valeurs de secours à autrui, chaque jour, aux quatre coins du Québec», a-t-elle déclaré.

Cinq catégories de distinctions pouvaient être décernées au cours de cette cérémonie de remise de décorations et de citations en matière de sécurité incendie et pour des activités de secours, soit la Croix de courage, la Médaille pour acte méritoire, la Médaille du sacrifice, la Citation d'honneur et la Citation de reconnaissance.