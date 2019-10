Le soutien aux jeunes familles, une partie de la solution à la vitalité des régions

Le député sortant et candidat conservateur dans la circonscription de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, fait état des engagements de son parti envers les jeunes familles.

Le candidat conservateur croit à l’importance d’appuyer les jeunes familles afin qu’elles puissent elles aussi assurer la pérennité des régions au Québec. «J’étais heureux d’apprendre qu’un gouvernement conservateur remettra plus d’argent dans les poches des jeunes familles, notamment en exonérant d’impôt les prestations de congé de maternité et de paternité, et en accordant un crédit d’impôt pour les activités sportives et artistiques des enfants», a déclaré Bernard Généreux.

Le crédit d’impôt fédéral sur les prestations du Régime québécois d’assurance parentale, qui comptent actuellement comme un revenu imposable, permettra aux parents d’économiser jusqu’à 4 000 $ en impôts advenant l’élection d’un gouvernement conservateur. Les parents qui inscrivent leurs enfants à des activités sportives et artistiques auront également accès à des crédits d’impôts de 15% sur les dépenses admissibles, leur permettant d’économiser jusqu’à 225 $ additionnels par enfant.

«Notre engagement envers les régions, ainsi que les mesures fiscales déjà annoncées dans le cadre de notre plateforme électorale résonnent déjà avec les électeurs que j’ai rencontrés lors de mon porte à porte au cours de la dernière semaine. J’entends faire la démonstration jusqu’au 21 octobre que seul un vote pour les conservateurs permettra aux citoyens de ne pas se réveiller avec un gouvernement libéral aux lendemains des élections, mais bien avec un gouvernement fort, réellement attentif aux besoins de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup», a conclu Bernard Généreux.