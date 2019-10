Une 31e campagne de vente d’agrumes pour le Collège Notre-Dame

Du 11 au 21 octobre, le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup tiendra sa 31e campagne annuelle de vente d’agrumes, une activité de financement qui soutient directement les activités scolaires, notamment les sorties culturelles ou sportives, les spectacles et les ateliers de formation ou d’animation.

Pour le directeur général du Collège Notre-Dame, Guy April, c’est un record de longévité pour une activité de ce genre dans la région. «À l’époque, le Collège voulait développer un mode de financement différent et récurrent pour soutenir ses activités parascolaires et financer des projets scolaires. Une tradition s’est établie et les résidents de la région attendent maintenant cette vente annuelle. Nos élèves s’y engagent avec passion parce que tous les profits permettent de réaliser des activités qui les touchent de près. Pour nous, il s’agit d’un heureux mariage entre solidarité, engagement et responsabilisation.»

La vente annuelle d’agrumes du Collège Notre-Dame proposera des oranges à jus Hamlin et des pamplemousses roses provenant directement de producteurs de la Floride. Selon Guy April, «Outre le fait de faire connaitre le Collège et de promouvoir de saines habitudes alimentaires, cette activité de financement a permis de mettre en marché plus de 150 000 caisses d’agrumes dont la vente a aidé les élèves à réaliser des activités significatives.»

Les personnes intéressées peuvent commander leurs fruits entre le 11 et le 21 octobre en contactant directement le Collège Notre-Dame au 418 862-8257. Pour leur part, les élèves sollicitent leur entourage et les anciens durant la même période. La livraison des agrumes est prévue les 6 et 7 décembre. Il en coute 30 $ pour un format de 20 livres et 50 $ pour une caisse de 40 livres. Rangés dans un espace frais et sec, les fruits peuvent être conservés environ un mois.